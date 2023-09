'Notícia No Seu Tempo': Plano de incentivo à 'mobilidade verde' inclui até carro voador

No podcast 'Notícia No Seu Tempo', confira em áudio as principais notícias da edição impressa do jornal 'O Estado de S.Paulo' desta quarta-feira (20/09/2023):

Medida provisória a ser editada nas próximas semanas colocará em prática o novo Rota 2030, programa federal de incentivo ao uso de tecnologias menos poluentes e mais sustentáveis para todos os tipos de veículos - automóveis, motos, caminhões, ônibus, bicicletas e os eVTOLs (veículos elétricos de decolagem e aterrissagem vertical). O projeto de Orçamento de 2024 prevê R$ 2,8 bilhões para os benefícios fiscais do programa, que terá como base a "tributação verde", com alíquotas de acordo com critérios como "pegada de carbono". Em contrapartida, empresas terão de destinar de 2% a 5% da receita operacional para pesquisas

E mais:

Política: Mais dependente do Congresso, Lula tem baixa taxa de aprovação de MPs

Metrópole: Mancha de poluição do Tietê dobra de tamanho em 2 anos

Internacional: Biden cobra de líderes posição sobre Ucrânia; Lula prioriza outros temas

Caderno 2: 'Elis & Tom' recupera, 50 anos depois, encontro tenso e mágico entre os artistas