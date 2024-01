'Notícia No Seu Tempo': Plano de R$ 300 bi para indústria acentua receio com quadro fiscal

Com uma defesa do papel do Estado no impulso à economia, o governo lançou o plano Nova Indústria Brasil. O pacote reedita políticas de antigas gestões petistas, prioriza áreas estratégicas, como a agenda verde, e prevê R$ 300 bilhões em financiamentos e subsídios até 2026. Também haverá política de obras e compras públicas com prioridade para fornecedores internos. Economistas criticam o formato do plano, falam em risco de agravamento do quadro fiscal e apontam para a volta da política das "campeãs nacionais", do segundo mandato do presidente Lula. O anúncio teve impacto no mercado. O Ibovespa caiu 0,81% e o dólar subiu 1,23%, para R$ 4,98. O presidente do BNDES, Aloizio Mercadante, e o ministro da Casa Civil, Rui Costa, defenderam a volta do investimento estatal com o argumento de que outros países seguem essa linha.

