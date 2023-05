'Notícia No Seu Tempo': Plano de volta do carro popular avança; fábricas manifestam ceticismo

No podcast 'Notícia No Seu Tempo', confira em áudio as principais notícias da edição impressa do jornal 'O Estado de S. Paulo' desta quarta-feira (10/05/2023):

Ícone da indústria automobilística nos anos 1990 e 2000, o carro popular voltou à pauta do governo com a crise de vendas no setor. O assunto foi levado ao Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio pela associação dos revendedores de veículos, mas não é consenso entre montadoras. Hoje, os dois modelos mais baratos do mercado, o Fiat Mobi e o Renault Kwid, custam R$ 69 mil.

E mais:

Política: Lula quer enviar ao Congresso R$ 10 bi remanescentes do orçamento secreto

Economia: Galípolo afirma que quer ser 'facilitador' na relação do BC com a Fazenda

Internacional: Tribunal condena Trump por difamação e abuso sexual de escritora

Esportes: Zagueiro do Santos é afastado por suspeita de manipulação

Continua após a publicidade

Caderno 2: Maior estrela do rock brasileiro deixa legado de irreverência