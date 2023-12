'Notícia No Seu Tempo': População de rua cresce dez vezes em uma década no Brasil

No podcast 'Notícia No Seu Tempo', confira em áudio as principais notícias da edição impressa do jornal 'O Estado de S.Paulo' desta terça-feira (12/12/2023):

Entre agosto de 2013 e agosto de 2023, a população em situação de rua no Brasil passou de 21.934 para 227.087 pessoas, apontam dados apurados pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) a partir do Cadastro Único (CadÚnico) do governo federal. A principal causa de evasão do lar, apontada por 47,3%, envolve problemas com parentes ou companheiros. Desemprego, citado por 40,5%, alcoolismo ou drogas (30,4%) e perda de moradia (26,1%) são outros motivos. A idade média é de 41 anos, sendo que 57% têm entre 30 e 49 anos. Dois em cada três moradores de rua no Brasil são negros e 22,5% estão nessa condição há cinco anos. A cidade de SP continua a ter o maior contingente.

E mais:

Internacional: Na véspera de pacote econômico, Milei libera preços de 50 mil produto

Economia: Lula dá aval à proposta para compensar fim da desoneração, diz Haddad

Metrópole: Texto preliminar da COP exclui fim de combustível fóssil

Política: Governo destravou verbas do Amapá após Alcolumbre agendar sabatinas

Continua após a publicidade

Esportes: Palmeiras e Fluminense lideram seleção

Caderno 2: 'Barbie' e 'Oppenheimer' dominam indicações do Globo de Ouro de 2024