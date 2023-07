'Notícia No Seu Tempo': Por mais receita, Haddad quer mudar logo tributação do IR

No podcast 'Notícia No Seu Tempo', confira em áudio as principais notícias da edição impressa do jornal 'O Estado de S.Paulo' desta terça-feira (11/07/2023):

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, não vai esperar a conclusão da tramitação no Senado da reforma dos impostos sobre consumo para enviar ao Congresso a segunda etapa da mudança - a que vai tratar dos tributos sobre a renda. A decisão de apressar a mudança no IR se deve à necessidade do governo de incluir no projeto de Orçamento de 2024 as medidas que possibilitarão o aumento de arrecadação e o cumprimento da meta de déficit zero nas contas públicas, prevista no arcabouço fiscal.

E mais:

Economia: Governo cede no saneamento e vai alterar por decreto proposta inicial

Política: Bolsonaristas atacam ala que votou com governo e racham bancada do PL

Metrópole: 'Guerrilheiro do PCC' se exibe em redes sociais e desafia a polícia

Internacional: Turquia aceita entrada da Suécia na Otan mesmo sem garantir vaga na UE

Continua após a publicidade

Esportes: Gabriela é a oitava vítima de brigas de torcedores este ano

Caderno 2: Livraria coreana reúne os sotaques do Bom Retiro