'Notícia No Seu Tempo': Precatórios devem estimular consumo e alavancar o PIB

O pagamento de precatórios, determinado pelo governo federal no fim do ano passado, deve dar estímulo extra à atividade econômica, fazendo com que o Produto Interno Bruto (PIB) tenha desempenho melhor do que o esperado. Em dezembro, o governo abriu crédito extraordinário de R$ 93 bilhões para quitar essas dívidas com pagamento já determinado pela Justiça. Desse montante, R$ 46 bilhões devem ficar com pessoas físicas. Isso, na opinião de analistas, tende a impulsionar o consumo das famílias nos primeiros meses do ano. Projeções estimam impacto de até 0,3 ponto porcentual no PIB, o que sinalizaria um crescimento da economia mais próximo de 2%, ante previsão inicial de 1,6%. O estímulo, no entanto, não é capaz de mudar o quadro de desaceleração esperado para 2024.

E mais:

Política: Deputados de SP mais do que dobram os gastos com autopromoção em 2023

Economia: Ministro da Agricultura fala em medidas para minimizar crise no agro