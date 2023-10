'Notícia No Seu Tempo': Prefeitos aceleram obras, mas falta mão de obra na construção

No podcast 'Notícia No Seu Tempo', confira em áudio as principais notícias da edição impressa do jornal 'O Estado de S.Paulo' desta segunda-feira (23/10/2023):

Com a aproximação das eleições municipais, marcadas para outubro de 2024, os prefeitos aceleram novos projetos, o que amplia a falta de mão de obra na construção civil por todo o País. Hoje, o mercado sofre com a escassez de pedreiros, mestres de obra, carpinteiros, armadores, eletricistas e até engenheiros. Segundo empresários do setor, o aumento das obras públicas intensificou a disputa pelos profissionais entre as grandes empreiteiras e as construtoras do mercado imobiliário, que já vinham operando em ritmo intenso. Além disso, de acordo com o economista Bruno Imaizumi, da LCA Consultores, desde a crise de 2015/16 muitos trabalhadores que atuavam na área migraram para outras atividades, como o transporte por aplicativo. Dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) mostram que, entre janeiro e agosto, houve a contratação de 224.482 profissionais na construção civil, já descontadas as demissões ocorridas no período.

E mais:

Internacional: Massa surpreende e fará segundo turno contra Milei

Economia: Medo de imposto faz contribuinte adiantar repasse de bens a herdeiro

Metrópole: Cracolândia deixa rastro de prejuízo e medo em 11 endereços neste ano

Política: Há apenas 8 meses na Câmara, deputados já miram prefeituras

Esportes: Natação conquista mais cinco medalhas para o Brasil