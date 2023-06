'Notícia No Seu Tempo': Prefeitos tentam blindar ISS e criam obstáculo à reforma

No podcast 'Notícia No Seu Tempo', confira em áudio as principais notícias da edição impressa do jornal 'O Estado de S. Paulo' desta quarta-feira (07/06/2023):

Prefeitos das maiores cidades do País se posicionaram contra a extinção do Imposto Sobre Serviços (ISS) e querem que o governo federal unifique antes os impostos federais e estaduais no projeto de reforma tributária em tramitação no Congresso. Eles alegam que não receberam repasses suficientes da União e temem os efeitos nos regimes de aposentadoria locais. A insatisfação dos municípios está em alta desde a aprovação do piso da enfermagem. Para evitar que a insatisfação paralise a reforma tributária, a Secretaria de Relações Institucionais do governo propôs mediação no caso da enfermagem, enquanto a Câmara conduz, em conjunto com o Ministério da Fazenda, o debate federativo sobre tributação de bens e serviços.

E mais:

Política: Lira indicou R$ 33 milhões do orçamento secreto para kit de robótica

Economia: Para a Anfavea, programa para baratear carros deve durar um mês

Metrópole: Verticalização da Vila Leopoldina reúne apoio para ser aprovada hoje

Internacional: Explosão de represa inunda cidades da Ucrânia e traz risco nuclear

Caderno 2: A Feira do Livro retorna com mais atrações internacionais