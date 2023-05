'Notícia No Seu Tempo': Pressão ameaça votação do Projeto de Lei das Fake News

No podcast 'Notícia No Seu Tempo', confira em áudio as principais notícias da edição impressa do jornal 'O Estado de S. Paulo' desta terça-feira (02/05/2023):

Empresas de tecnologia, como Google, Facebook e TikTok, deputados bolsonaristas e bancadas conservadoras no Congresso apertaram a mobilização contra a votação do Projeto de Lei das Fake News, prevista para hoje na Câmara. O Google colocou em sua página inicial um link para um artigo contra a proposta. A big tech argumenta que o projeto pode aumentar a desinformação no País. Entre os políticos, partidos que votaram pela tramitação da proposta em regime de urgência agora são contra o projeto de lei.

E mais:

Economia: Aplicação no exterior será taxada para compensar isenção de IR

Política: Relator fala em 'ação suja' de big techs

Internacional: Biden se reúne com líder das Filipinas para fortalecer aliança contra China

Esportes: Corinthians acerta com Luxemburgo como novo técnico após saída de Cuca

Continua após a publicidade

Caderno 2: Lulu Santos chega aos 70 com sólida turnê de relevância pop