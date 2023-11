'Notícia No Seu Tempo': Pressão cresce e Estados cobram mudança às vésperas de votação

No podcast 'Notícia No Seu Tempo', confira em áudio as principais notícias da edição impressa do jornal 'O Estado de S.Paulo' desta terça-feira (07/11/2023):

Com início do processo de votação previsto para hoje na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado, o projeto de reforma tributária sofre pressões por mudanças de última hora. O relator, Eduardo Braga (MDB-AM), ainda recebe sugestões de emendas, além das 721 já protocoladas. A pressão mais aberta parte dos Estados, que temem perder arrecadação para a União. Também não há consenso em relação à trava para impedir aumento da carga tributária. Nos bastidores, setores como os de mineração e petróleo - insatisfeitos com a nova cobrança do Imposto Seletivo - e supermercadista - descontente com o modelo de duas cestas básicas - buscam convencer senadores.

E mais:

Metrópole: Tarcísio diz que árvores são 'o grande vilão' por apagão em SP

Internacional: Egito abre fronteira com Gaza, mas brasileiros ainda não podem sair

Política: Pacheco nega retaliação contra o governo e rejeita crise com STF

Esportes: Endrick, de 17 anos, lidera a renovação de Diniz na seleção