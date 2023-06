'Notícia No Seu Tempo': Pressão e lobby de big techs no Congresso por 14 dias segurou trâmite do PL das Fake News

No podcast 'Notícia No Seu Tempo', confira em áudio as principais notícias da edição impressa do jornal 'O Estado de S. Paulo' desta segunda-feira (26/06/2023):

Um monitoramento do Estadão revelou que, ao longo de duas semanas, a operação de lobby para derrubar o Projeto de Lei 2630, conhecido como o PL das Fake News, foi liderada por Google e Meta - controladora do Facebook e do Instagram. Ao menos 33 deputados mudaram de posição entre a aprovação do requerimento de urgência, dia 19 de abril, e a retirada de pauta, em 2 de maio, informam Daniel Weterman e Julia Affonso. A atuação do Google foi parar na Polícia Federal. Um representante da empresa, Marcelo Oliveira Lacerda, admitiu na investigação que a empresa gastou R$ 2 milhões contra o projeto. Procuradas, as empresas disseram defender o debate com a sociedade e os Poderes.

E mais:

Economia: Brasil ignora potencial e sai atrás na corrida pelo hidrogênio verde

Política: Estatal emprega parentes e aliados do presidente da Câmara

Metrópole: País tem aumento de 62% nas mortes por enfarte entre mulheres jovens

Internacional: EUA veem divisão inédita na Rússia e devem ampliar apoio à Ucrânia