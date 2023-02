'Notícia No Seu Tempo': Prévia do PIB aponta ritmo lento da economia para 2023

No podcast 'Notícia No Seu Tempo', confira em áudio as principais notícias da edição impressa do jornal 'O Estado de S. Paulo' desta sexta-feira (17/02/2023):

A economia brasileira encerrou 2022 em ritmo de desaceleração e a tendência se mantém para os próximos meses, como consequência da taxa de juros, segundo economistas. O Índice de Atividade do Banco Central (IBC-Br) aponta que a atividade econômica no País recuou 1,46% no último trimestre do ano, na comparação com os três meses anteriores. Apesar disso, o IBC-Br subiu 0,3% em dezembro. Economistas, porém, afirmam que a alta foi pontual.

Política: Lula diz ter cobrado explicação de ministro sobre asfalto em fazenda

Economia: Americanas propõe capitalização de R$ 7 bi e conversão de dívida em ações

Internacional: Acidente com ônibus de imigrantes a caminho dos EUA mata 39 no Panamá

Metrópole: Sambódromos desfilam valorização e resgate de negro, mulher e indígena

Caderno 2: 'Mágico de Oz' é opção fora do carnaval