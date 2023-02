'Notícia No Seu Tempo': Projeções de inflação sobem e devem dificultar queda do juro

No podcast 'Notícia No Seu Tempo', confira em áudio as principais notícias da edição impressa do jornal 'O Estado de S. Paulo' desta sexta-feira (24/02/2023):

A expectativa do mercado para a inflação piorou nas últimas semanas, em movimento que deve dificultar a redução pelo Banco Central da taxa básica de juros, atualmente em 13,75% ao ano. Os analistas econômicos passaram a projetar inflação de até 6% este ano, quase 1 ponto porcentual a mais do que se previa na virada do ano. A piora está relacionada a sinais confusos na economia emitidos pelo governo Lula e à repercussão de medidas tributárias tomadas no ano passado pela gestão de Jair Bolsonaro.

E mais:

Política: STF impõe derrota às plataformas e dá subsídio a apuração sobre ato golpista

Economia: Linha emergencial como a da crise de 2008 entra no radar

Internacional: Após um ano, guerra na Ucrânia une Otan e aproxima Rússia e China

Metrópole: Deslizamentos mataram mais de 4 mil no Brasil nos últimos 35 anos

Continua após a publicidade

Esportes: Brasileirão feminino começa hoje com Santos x Flamengo

Caderno 2: Especial vai lembrar os bons tempos do 'Castelo Rá-Tim-Bum'