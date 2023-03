'Notícia No Seu Tempo': Projeto obriga empresas a dar transparência a salário de homens e mulheres

No podcast 'Notícia No Seu Tempo', confira em áudio as principais notícias da edição impressa do jornal 'O Estado de S. Paulo' desta quinta-feira (09/03/2023):

O governo Lula apresentou ontem projeto de lei que aumenta a multa a empresas com diferentes remunerações entre homens e mulheres. Caso o texto encaminhado ao Congresso seja aprovado, a punição passará a ser de até 10 vezes o maior salário pago pela empresa. Especialistas ouvidos pelo Estadão ressaltaram a dificuldade de aplicação das medidas e o risco de judicialização.

E mais:

Política: Planalto oferece cargos para barrar CPI sobre atos golpistas

Internacional: UE promete mais R$ 10 bi para repor arsenal da Ucrânia

Metrópole: Colisão de trens paralisa monotrilho na zona leste; falhas viram alvo do MP09