'Notícia No Seu Tempo': Proposta de tributação aumenta resistência do agronegócio à reforma

No podcast 'Notícia No Seu Tempo', confira em áudio as principais notícias da edição impressa do jornal 'O Estado de S. Paulo' desta sexta-feira (16/06/2023):

As diretrizes para a reforma tributária apresentadas na semana passada por grupo de trabalho na Câmara preveem que o agronegócio seja tratado de forma diferenciada, mas distinguindo os produtores rurais das empresas que atuam na agroindústria. Segundo integrantes da Frente Parlamentar do Agronegócio (FPA), há sinalização de que apenas o produtor rural deve ter direito a uma alíquota mais baixa. Integrante do grupo de trabalho destacado para defender os interesses da FPA, o deputado Newton Cardoso Jr. (MDB-MG) questiona a separação defendida por colegas. O caso pode se transformar em mais um ponto de atrito, no Congresso, com a bancada do agronegócio, onde há fortes resistências à reforma tributária.

E mais:

Política: Para conter crise, Lula cobra de ministros liberação de cargos e emendas

Economia: Sob risco de mudança, arcabouço será avaliado na terça pelo Senado

Metrópole: 16 Estados relatam avanço de doenças respiratórias em crianças

Internacional: Recuperação econômica perde força e fantasma da crise assusta Venezuela

Continua após a publicidade

Esportes: Lei Geral do Esporte prevê punição para corrupção privada e homofobia