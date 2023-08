'Notícia No Seu Tempo': Quilombolas e indígenas usam drones contra tráfico no Norte

No podcast 'Notícia No Seu Tempo', confira em áudio as principais notícias da edição impressa do jornal 'O Estado de S.Paulo' desta quinta-feira (10/08/2023):

Relatos de indígenas e quilombolas coletados por Aiala Colares Couto, membro do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, descrevem uma rotina de medo diante do avanço do narcotráfico na Região Norte. Para se defender, os grupos recorrem a drones, GPS, câmeras com sensores para incursão na mata e aplicativos. Levantamento da Rede de Observatórios da Segurança aponta que os crimes no Pará quadruplicaram em dois anos. O aumento se deve principalmente à atuação do Comando Vermelho e do PCC. Roubos, furtos e ameaças são a maioria dos casos, mas também há homicídios e crimes sexuais. Facções buscam cooptar jovens nas comunidades. O Amazonas é considerado a porta de entrada de drogas vindas de Peru e Colômbia. O Pará virou "corredor de exportação".

E mais:

Economia: Preço defasado do diesel começa a afetar importação e mexe com mercado

Política: Ex-diretor da PRF é preso e cerco a assessores de Bolsonaro se fecha

Metrópole: Trecho Norte do Rodoanel só deve ser entregue em 2026

Internacional: Plano escrito revela tática de Trump para mudar resultado eleitoral

Continua após a publicidade

Esportes: Alef Manga confessa ter ganho R$ 45 mil no esquema das apostas e é suspenso

Caderno 2: Começa venda de ingressos para shows de Paul McCartney