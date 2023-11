'Notícia No Seu Tempo': Reforma tributária avança no Senado com novas concessões

No podcast 'Notícia No Seu Tempo', confira em áudio as principais notícias da edição impressa do jornal 'O Estado de S.Paulo' desta quarta-feira (08/11/2023):

Por 20 votos a 6, o texto da reforma tributária foi aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado após novas concessões feitas por Eduardo Braga (MDB-AM). O relator acatou mais de 30 emendas apresentadas por parlamentares. As sugestões aumentam o número de setores com tratamento diferenciado, ampliam o cashback (sistema de devolução de imposto à baixa renda) e atendem a interesses de governadores do Centro-Oeste (que poderão criar um novo tributo sobre matérias-primas produzidas em seus territórios) e do Nordeste (com a permissão para prorrogar incentivos fiscais à indústria automobilística). A votação em plenário deve ocorrer nos próximos dias. Se aprovado, o texto terá de voltar para a Câmara.

E mais:

Economia: Congresso pode promulgar partes consensuais da reforma, diz Lira

Metrópole: Prefeito de SP sugere contribuição voluntária para enterrar fios

Internacional: Caso de corrupção envolvendo lítio e hidrogênio derruba premiê português

Política: Deputados eleitos por SP destinam verbas de emendas a outros Estados