'Notícia No Seu Tempo': Reforma tributária é aprovada com folga em 1º turno na Câmara

No podcast 'Notícia No Seu Tempo', confira em áudio as principais notícias da edição impressa do jornal 'O Estado de S.Paulo' desta sexta-feira (07/07/2023):

A Câmara dos Deputados aprovou em 1.º turno a reforma tributária. No esforço para garantir a votação, o relator Aguinaldo Ribeiro (PP-PB) divulgou na noite de ontem uma terceira versão do seu texto com a ampliação da lista de setores beneficiados pela alíquota reduzida dos novos impostos. A nova proposta também trouxe uma definição sobre as configurações e as atribuições do chamado Conselho Federativo - uma demanda dos governadores.

As discussões para a racionalização do sistema de impostos no País já duram quase três décadas, atravessando diversos governos e Congressos, mas sempre travaram na resistência de setores econômicos e de Estados.

Economia: Lula libera R$ 5,3 bi em emendas Pix em meio a votação da reforma

Política: Daniela deixa o Turismo; União confirma Sabino

Metrópole: Desmate cai 33,6% na Amazônia e sobe 21% no Cerrado no semestre

Caderno 2: Morre José Celso Martinez Corrêa, diretor que inovou a cena com o Teatro Oficina