'Notícia No Seu Tempo': Relator admite rever pontos de texto da reforma tributária após pressão política

No podcast 'Notícia No Seu Tempo', confira em áudio as principais notícias da edição impressa do jornal 'O Estado de S.Paulo' desta quarta-feira (05/07/2023):

Diante da pressão de governadores, o relator da reforma tributária na Câmara, Aguinaldo Ribeiro (PP-PB), sinalizou na noite de ontem que pode alterar pelo menos três pontos no texto que elaborou. A possibilidade de mudança no texto foi antecipada pelo Estadão na terça-feira. Um grupo formado por mais de 60 economistas e empresários assinou o documento intitulado "Crescimento econômico e justiça social: um manifesto pela reforma tributária", para endossar a proposta em debate na Câmara. O presidente Arthur Lira (PP-AL) quer colocar o tema em votação ainda nesta semana. Antes, os parlamentares precisam analisar projeto sobre o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (Carf), que tranca a pauta.

Economia: Bolsonaristas no PL atacam texto da reforma

Política: Isolado entre líderes regionais, Lula agora vê problemas na Venezuela

Metrópole: Planeta tem dia mais quente já visto; gelo antártico é o menor desde 1979

Esportes: CBF escolhe Diniz para técnico interino até a chegada de Ancelotti

Caderno 2: Nando Reis revela conflito com Titãs em podcast