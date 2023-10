'Notícia No Seu Tempo': Relator cede e amplia brechas para aliviar taxação de setores

No podcast 'Notícia No Seu Tempo', confira em áudio as principais notícias da edição impressa do jornal 'O Estado de S.Paulo' desta quinta-feira (26/10/2023):

Sob pressão de lobbies, o relator da reforma tributária no Senado, Eduardo Braga (MDB-AM), ampliou o número de setores com tratamento diferenciado no novo sistema de impostos. Entre as atividades que terão regime tributário específico, foram incluídas agências de viagem e turismo; missões diplomáticas; saneamento; concessão de rodovia; serviços de telecomunicações; e transporte aéreo. Quanto maior a lista de regimes especiais, maior será a alíquota-padrão do novo Imposto sobre Valor Agregado (IVA). A proposta de Braga cria uma nova taxação sobre a extração de minério e petróleo e aumenta para R$ 60 bilhões o aporte da União ao Fundo Nacional de Desenvolvimento Regional (FNDR). Os critérios propostos pelo relator para a divisão do fundo privilegiam Estados do Norte e Nordeste e geram críticas de governadores das outras regiões.

E mais:

Metrópole: Guerra por controle da milícia ameaça moradores da zona oeste do Rio

Economia: Tributação sobre fundos de alta renda passa na Câmara

Internacional: Direita define apoio a Milei no 2º turno na Argentina e sofre divisão

Política: Após pressão do Centrão, Lula põe indicado de Lira no comando da Caixa

Esportes: Brasil conquista ouro no remo após 36 anos