'Notícia No Seu Tempo': Renegociação de acordo com União Europeia divide o governo

No podcast 'Notícia No Seu Tempo', confira em áudio as principais notícias da edição impressa do jornal 'O Estado de S.Paulo' desta quinta-feira (13/07/2023):

A contraproposta que o Brasil pretende fazer à União Europeia para avançar no acordo comercial do bloco com o Mercosul está provocando um racha no governo. O texto, defendido por Casa Civil, Itamaraty e pelas pastas de Saúde e de Gestão, que deve ser apresentado ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva, propõe a reabertura da discussão sobre o capítulo que trata das compras governamentais. O objetivo é incluir mais casos em que a concorrência das empresas estrangeiras com as nacionais seria limitada, como nas áreas de saúde e construção civil. Indústria, Planejamento, Defesa e Agricultura se opõem. Técnicos dessas pastas avaliam que a contraproposta pode colocar em risco o acordo negociado em 2019, cujos termos já preveem exceções em que as compras governamentais poderiam ser usadas para políticas públicas.

E mais:

Economia: Brasil 'não abre mão' de definir compras do governo, afirma Lula

Política: CPI do MST mira invasões na Bahia e mantém pressão sobre Rui Costa

Metrópole: Governo acaba com programa de escolas cívico-militares

Internacional: Morte e sumiço de generais ampliam incertezas na chefia do Exército russo

Esportes: Justiça não vê provas e solta suspeito de atirar garrafa em palmeirense

Caderno 2: Novo 'Missão Impossível' desafia a IA sem perder o ritmo da série