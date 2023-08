'Notícia No Seu Tempo': Revisão amplia acesso dos mais pobres ao ensino via Lei de Cotas

No podcast 'Notícia No Seu Tempo', confira em áudio as principais notícias da edição impressa do jornal 'O Estado de S.Paulo' desta sexta-feira (11/08/2023):

Aprovada pela Câmara, a reformulação da Lei de Cotas no ensino superior federal diminui de 1,5 para 1 salário mínimo a renda per capita familiar máxima do candidato ao ingresso pelas cotas por ter cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. Em vez de os cotistas concorrerem exclusivamente às vagas reservadas para seu subgrupo (pretos, pardos ou indígenas), como acontece desde a implantação do sistema, em 2012, o acesso poderá ocorrer pelas vagas gerais. Se o candidato não alcançar a nota nas vagas gerais, o índice será usado para concorrer às vagas reservadas a seu subgrupo. Outra mudança é a inclusão dos quilombolas no sistema. Para especialistas ouvidos pelo Estadão, as mudanças facilitarão o acesso de alunos mais pobres ao ensino superior. O texto terá de passar pelo Senado.

E mais:

Economia: Crédito rotativo do cartão deve ser extinto, afirma presidente do BC

Política: Nordeste e Norte recebem R$ 123 bi, mas desigualdade persiste

Metrópole: Área protegida da Mata Atlântica é 4 vezes maior do que registro oficial

Internacional: Equador decreta estado de exceção e mantém eleição de presidente no dia 20

Continua após a publicidade

Caderno 2: Registro inédito guarda último encontro de Gal e João Donato