'Notícia No Seu Tempo': Risco de calote da Americanas pode tirar R$ 7 bi de bancos

No podcast 'Notícia No Seu Tempo', confira em áudio as principais notícias da edição impressa do jornal 'O Estado de S. Paulo' desta quinta-feira (19/01/2023):

A crise na Americanas pode obrigar alguns dos maiores bancos do País a reservar em balanço pelo menos R$ 7 bilhões para cobrir um eventual risco de calote. De acordo com executivos do mercado, Bradesco, Santander, Itaú Unibanco, Safra, BTG Pactual e Banco do Brasil são as instituições com os maiores empréstimos concedidos à varejista.

E mais:

Economia: Presidente atrela correção da tabela do IR a reforma tributária

Metrópole: Governo remove barreira a aborto legal imposta na gestão Bolsonaro

Esporte: Messi e Cristiano Ronaldo podem ter hoje último duelo

Caderno 2: Por comida e amor à música, desempregado toca piano na rodoviária