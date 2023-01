'Notícia No Seu Tempo': Risco fiscal ameaça travar economia brasileira em 2023

No podcast 'Notícia No Seu Tempo', confira em áudio as principais notícias da edição impressa do jornal 'O Estado de S. Paulo' desta segunda-feira (19/12/22):

A incerteza fiscal provocada pelas sinalizações do governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) pode fazer com que a economia brasileira caminhe para anos de baixo crescimento. Parte do mercado financeiro já começa a projetar que uma queda da Selic deve ocorrer apenas em 2024. Entre os sinais do novo governo de crescimento de despesas está a PEC da Transição, que abre a possibilidade de R$ 168 bilhões em gastos extras

E mais:

Política: CGU produz dois pareceres sobre acesso a cartão de vacina de Bolsonaro

Economia: Aeronautas recusam proposta e mantêm greve para hoje

Metrópole: Papa fez carta de renúncia para caso de doença grave

Esportes: Na Copa de Messi, Argentina é tri