'Notícia No Seu Tempo': Rombo acima do previsto afasta Haddad de resultado prometido

No podcast 'Notícia No Seu Tempo', confira em áudio as principais notícias da edição impressa do jornal 'O Estado de S. Paulo' desta quarta-feira (24/05/2023):

A equipe econômica divulgou novas previsões que tornam mais distante o resultado prometido pelo ministro Fernando Haddad (Fazenda) para as contas públicas no primeiro ano do governo Lula. Haddad havia acenado com uma meta de déficit de 0,5% do PIB em 2023, zero em 2024 e superávit de 0,5% em 2025 e de 1% em 2026. Na contramão dessa trajetória, o déficit projetado pelas pastas da Fazenda e do Planejamento subiu R$ 28,6 bilhões em dois meses, para R$ 136,2 bilhões, num cenário de queda das estimativas de receita e elevação das despesas. Parte é consequência do aumento do salário mínimo. A projeção de arrecadação caiu R$ 4,4 bilhões. Quanto pior o cenário de 2023, mais ajuste será preciso para os anos seguintes.

E mais:

Economia: Economia reaproxima Lira e Pacheco

Política: Aliada de Moro retoma domínio sobre processos remanescentes da Lava Jato

Internacional: Contra mudança climática, França passa a vetar voo doméstico curto

Metrópole: Operações de segurança na Virada Cultural vão focar estações de metrô

Esportes: Polícia prende sete torcedores por atos racistas contra Vinícius Jr.

Caderno 2: Rita Lee se despede com autoironia implacável e sem autopiedade