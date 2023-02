'Notícia No Seu Tempo': São Sebastião acumula condenações por demora em reduzir áreas de risco

No podcast 'Notícia No Seu Tempo', confira em áudio as principais notícias da edição impressa do jornal 'O Estado de S. Paulo' desta quinta-feira (23/02/2023):

Nos últimos três anos, a prefeitura de São Sebastião acumula 37 condenações judiciais exigindo que regularize áreas ocupadas próximas à Serra do Mar. As sentenças, que citam omissão "histórica" das gestões do município nas últimas décadas, atendem a pedidos do Grupo de Atuação Especial de Defesa do Meio Ambiente no Litoral Norte do Ministério Público de SP. Grande parte das moradias está em áreas de risco, como a Vila Sahy, local com o maior número de vítimas dos deslizamentos do fim de semana. Parte das decisões teve trânsito em julgado. A prefeitura afirmou que está regularizando 44 das áreas apontadas nas ações judiciais. Elas atingem 7,1 mil famílias.

E mais:

Política: Governo coloca PF em apuração do assassinato de Marielle Franco

Economia: Governo tenta evitar crise de crédito

Internacional: China promete estreitar laços com a Rússia em meio à crise com os EUA

Metrópole: Imperatriz é campeã na Sapucaí com homenagem a Lampião