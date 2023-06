'Notícia No Seu Tempo': Sem cargo, sogro de ministro despacha de gabinete oficial

No podcast 'Notícia No Seu Tempo', confira em áudio as principais notícias da edição impressa do jornal 'O Estado de S. Paulo' desta segunda-feira (05/06/2023):

Fernando Fialho, sogro do ministro das Comunicações, Juscelino Filho, recebe empresários e despacha do gabinete oficial do genro, em Brasília, informam Julia Affonso e Vinícius Valfré. Para especialista, a prática é irregular. Os encontros acontecem até mesmo quando Juscelino cumpre agenda fora da capital federal, de acordo com registros de entradas e saídas do Ministério, obtidos pelo Estadão. Um dos empresários recebidos confirma que tratou com ele sobre internet e debateu a "expansão da conectividade". Fialho afirma que sua contribuição é "meramente de conselheiro informal", mesmo argumento usado pelo Ministério das Comunicações.

E mais:

Política: A inteligência artificial começa a mudar a atuação da classe política

Economia: Produtividade da indústria cai quase 1% ao ano há três décadas

Metrópole: Custo total do Rodoanel Norte cresce 79% e alcança R$ 12,9 bilhões

Internacional: Civis executam membros de gangues no Haiti e criminalidade cai