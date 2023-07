'Notícia No Seu Tempo': Sem o 'bônus' da safra agrícola, prévia do PIB cai 2% em maio

No podcast 'Notícia No Seu Tempo', confira em áudio as principais notícias da edição impressa do jornal 'O Estado de S.Paulo' desta terça-feira (18/07/2023):

Índice de Atividade Econômica do Banco Central (IBC-Br) - uma espécie de "prévia do BC" para o Produto Interno Bruto (PIB) - aponta que a economia brasileira teve forte retração em maio. A queda foi de 2%, já descontados os efeitos sazonais. Abril havia registrado alta de 0,81%. O fim das safras de soja e milho, que empurraram para cima os índices nos primeiros meses do ano, é apontado como fator que mais influenciou a queda. Economistas e analistas de mercado demonstraram surpresa com o IBC-Br. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou que o resultado era "esperado", diante do patamar "muito elevado" do juro real no País. O presidente em exercício, Geraldo Alckmin, também criticou os juros, que chamou de "escandalosos". Apesar do recuo em maio, o IBC-Br acumula alta de 3,43% em 12 meses.

E mais:

Política: Exército quer comprar drones camicases iguais aos usados na Ucrânia

Metrópole: O espetáculo das baleias jubarte no litoral norte de São Paulo

Internacional: Ponte é destruída e Kremlin cancela acordo que permitia exportação de grãos

Esportes: O adeus ao atacante Palhinha, ídolo do Corinthians

Continua após a publicidade

Caderno 2: Morre João Donato, mestre do jazz, do samba e da bossa nova 18