'Notícia No Seu Tempo': Seminário de Mercadante ataca juro do BC na véspera do Copom

No podcast 'Notícia No Seu Tempo', confira em áudio as principais notícias da edição impressa do jornal 'O Estado de S. Paulo' desta terça-feira (21/03/2023):

A dois dias da definição da Selic, a taxa de juros básica da economia, seminário organizado pelo presidente do BNDES, Aloizio Mercadante, virou trincheira de ataque ao atual nível de juros, considerado pelo governo um obstáculo para o crescimento da economia. A Selic está estacionada em 13,75% desde agosto e há pressão do governo para que seja revista na reunião do Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central que começa hoje. A decisão sobre a manutenção ou eventual mudança da taxa sairá amanhã à tarde.

Economia: Mercadante afirma que será 'leal' a Haddad, mas dirá 'o que pensa'

Política: Ministro de Lula inclui em comitiva para a China irmãos delatores da J&F

Internacional: Na Rússia, Xi reforça plano russo para acabar com liderança global dos EUA

Metrópole: Mais Médicos terá de fixar profissionais e especialistas, diz ministra da Saúde

Esportes: Pia convoca seleção para Finalíssima contra a Inglaterra com novidades