'Notícia No Seu Tempo': Senado propõe regras sobre inteligência artificial e restrição a uso de reconhecimento facial

No podcast 'Notícia No Seu Tempo', confira em áudio as principais notícias da edição impressa do jornal 'O Estado de S. Paulo' desta quarta-feira (08/02/2023):

Criada pelo Senado, uma comissão formada por 18 juristas apresentou proposta para regular no País a inteligência artificial (IA). A iniciativa ocorre no momento em que cresce o uso de ferramentas digitais capazes de criar textos complexos em formatos variados, como o ChatGPT. A proposta será apresentada pelo senador Eduardo Gomes (PL-TO).

E mais:

Política: Lula desrespeita mandatos e destitui nomeados para a Comissão de Ética

Economia: Após ata do Copom considerada amena, Lula é aconselhado a baixar tom de crítica

Internacional: Tragédias causadas por terremoto comovem o mundo

Metrópole: Encontradas 75 pistas de voo em terra Yanomami