'Notícia No Seu Tempo': Senador liga Bolsonaro a plano para prender Moraes e dar golpe; sob pressão, recua

No podcast 'Notícia No Seu Tempo', confira em áudio as principais notícias da edição impressa do jornal 'O Estado de S. Paulo' desta sexta-feira (03/02/2023):

O senador Marcos do Val (Podemos-ES) afirmou em rede social e à revista Veja que, após a derrota de Jair Bolsonaro nas urnas, participou de reunião com o presidente e o então deputado Daniel Silveira (PTB-RJ) na qual foi exposto plano para impedir a posse de Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Do Val disse ter recebido proposta para gravar conversa com Alexandre de Moraes e obter declarações que incriminassem o ministro, o que abriria portas a uma intervenção no TSE. Ontem, após conversa com filhos de Bolsonaro, Do Val mudou a versão. Ele afirmou que, na reunião, Silveira fez a proposta e Bolsonaro ficou calado, sem participação direta

E mais:

Política: Apuração no STF se aproxima da cadeia de comando dos atos radicais

Economia: Dólar chega a cair abaixo de R$ 5 um dia após decisões de Copom e Fed

Metrópole: Carnaval de rua de SP registra queda de quase 25% no nº de blocos e desfiles

Internacional: Traficantes usam vacas para levar toneladas de drogas à Espanha

Caderno 2: Morre Glória Maria, pioneira na TV e na luta contra racismo