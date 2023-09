'Notícia No Seu Tempo': Senadores chegam a ter 82 assessores sem concurso em gabinete

No podcast 'Notícia No Seu Tempo', confira em áudio as principais notícias da edição impressa do jornal 'O Estado de S.Paulo' desta segunda-feira (18/09/2023):

Senadores incharam tanto seus gabinetes com funcionários sem concurso público que já empregam tanto quanto empresas de médio porte, informa Natalia Santos. O caso mais extremo é o do ex-deputado federal Eduardo Gomes (PL-TO), que começou seu mandato de senador em 2019 com 54 servidores comissionados. Em quatro anos, aumentou o gabinete para 82 assessores. Segundo o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), uma empresa média tem de 50 a 99 funcionários. Levantamento do Estadão identificou que outros 12 senadores também tem mais de 50 assessores, o limite regulamentado, pagos com dinheiro público

E mais:

Economia: Economistas ensinam como o governo pode gastar menos, se quiser

Metrópole: Com uma ação contra planos a cada 25 minutos, TJ aposta em conciliação

Internacional: Carta a Pio XII reabre debate sobre resposta ao Holocausto

Esportes: São Paulo vence o Fla e fica a um empate da 1ª Copa do Brasil