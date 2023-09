'Notícia No Seu Tempo': Senadores reagem a decisão do STF e aprovam marco temporal

No podcast 'Notícia No Seu Tempo', confira em áudio as principais notícias da edição impressa do jornal 'O Estado de S.Paulo' desta quinta-feira (28/09/2023):

O Senado aprovou projeto de lei que estabelece a tese do marco temporal para a demarcação de terras indígenas. A votação, rápida, foi uma resposta ao Supremo Tribunal Federal. Na semana passada, o STF havia rejeitado o marco temporal, segundo o qual só podem ser demarcadas reservas em áreas ocupadas por indígenas até a promulgação da Constituição, em 1988. A votação no STF também foi concluída ontem, com decisão sobre indenização a donos de terras. Representantes de 17 bancadas temáticas na Câmara se uniram para anunciar obstrução a votações no Congresso como protesto contra decisões do Supremo. As frentes reúnem quase 400 deputados. No Senado, o projeto foi aprovado por 43 votos a 21. O governo pediu rejeição, mas perdeu. Além da tese do marco temporal, foi aprovada a flexibilização da política de não contato com indígenas isolados.

E mais:

Política: Ministério de Anielle destina a viagens quase metade da sua verba de uso livre

Economia: Meta fiscal une Haddad e Campos Neto

Metrópole: Anvisa dá aval e novo tratamento de câncer terá ensaio clínico

Internacional: Sentença sobre fraude afeta imagem cultivada por Trump

Esportes: Corinthians demite Luxemburgo e tenta trazer Tite de volta