'Notícia No Seu Tempo': Setores vão pressionar Senado por mais exceções na reforma

No podcast 'Notícia No Seu Tempo', confira em áudio as principais notícias da edição impressa do jornal 'O Estado de S.Paulo' desta quarta-feira (19/07/2023):

Bares, supermercados, o comércio em geral e setores ligados à cadeia de energia elétrica já sinalizaram que vão apresentar ao Senado, ao final do recesso parlamentar, pedidos de alíquotas diferenciadas no Imposto sobre Valor Agregado, o IVA, previsto no projeto de reforma tributária para substituir os atuais tributos sobre o consumo de bens e serviços. As demandas se multiplicam em meio às dúvidas sobre qual será a alíquota-padrão a ser recolhida aos cofres públicos. Especialistas alertam que, quanto maior o número de exceções, maior deverá ser o porcentual da alíquota - antes estimada em 25% pelo Ministério da Fazenda.

E mais:

Política: Índice de governabilidade de Lula é o mais baixo em três mandatos

Metrópole: Onda de calor no hemisfério norte faz Roma, na Itália, registrar 40 Graus

Internacional: Trump teme ser indiciado por tentar reverter derrota na eleição

Esportes: Copa do Mundo de futebol feminino quer ser a maior da história

Caderno 2: ´Barbie´ usa humor para tratar de temas espinhosos