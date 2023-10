'Notícia No Seu Tempo': Sob pressão de Biden, Israel e Egito liberam entrada de ajuda em Gaza com restrições

No podcast 'Notícia No Seu Tempo', confira em áudio as principais notícias da edição impressa do jornal 'O Estado de S.Paulo' desta quinta-feira (19/10/2023):

Após pressão de aliados como o presidente dos EUA, Joe Biden, Israel autorizou a entrada de ajuda humanitária em Gaza com anuência do Egito, de onde partirão os suprimentos. O governo israelense exigiu que os carregamentos sejam limitados e não caiam nas mãos do Hamas, embora não se saiba como esse controle será feito. O acordo foi anunciado por Biden em Tel-Aviv. A decisão deve acabar a partir de amanhã com dez dias de cerco total ao enclave, em um conflito que já matou 1,4 mil israelenses e 3,2 mil palestinos. Protestos eclodiram em países da região após a destruição de hospital em Gaza. Em Beirute, no Líbano, houve confronto entre manifestantes e forças de segurança perto da embaixada dos EUA. Também houve atos na Jordânia, no Iraque e na Turquia.

E mais:

Internacional: Protesto antiamericano vira confronto em Beirute

Economia: Estados vão pedir a senadores que União dê R$ 75 bi para fundo regional

Política: CPMI aprova relatório que pede indiciamento de Bolsonaro e mais 60

Metrópole: Nota de alunos cotistas se equipara à de não cotistas ao longo do curso

Esportes: Neymar passará por cirurgia e recuperação deve ser longa