'Notícia No Seu Tempo': Sob pressão, governo começa a discutir reforma administrativa

No podcast 'Notícia No Seu Tempo', confira em áudio as principais notícias da edição impressa do jornal 'O Estado de S.Paulo' desta terça-feira (05/09/2023):

A equipe econômica e ministros palacianos se reúnem hoje para discutir os principais pontos de uma proposta de reforma administrativa no governo federal. A ideia, rejeitada no PT, começou a prosperar por pressão do presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL). Ele vê na reforma administrativa a oportunidade de lançar uma pauta que responda às críticas de que Executivo e Congresso só têm planos de aumento de gastos. Até agora, o ajuste nas contas públicas tem foco exclusivo no aumento de receitas. Há uma avaliação de que o avanço da reforma poderia ajudar a virar a onda de ceticismo no mercado diante das dificuldades do governo em aumentar as receitas para zerar o déficit fiscal em 2024 - o que vai exigir um reforço no caixa de R$ 168 bilhões em medidas arrecadatórias, segundo cálculos da Fazenda.

E mais:

Política: PP fica com pasta do Esporte, turbinada com recursos de apostas

Economia: Fundos imobiliários e do agro serão taxados

Metrópole: Ciclone mata 4 no Sul e deve derrubar temperatura no Sudeste

Internacional: Xi não vai ao G-20 na Índia, que reage com exercício militar na fronteira

Esportes: Acusado de agredir e ameaçar ex-namorada, Antony é cortado