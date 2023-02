'Notícia No Seu Tempo': Sob pressão, presidente do Banco Central rejeita mudança para aumentar meta de inflação

No podcast 'Notícia No Seu Tempo', confira em áudio as principais notícias da edição impressa do jornal 'O Estado de S. Paulo' desta terça-feira (14/02/2023):

Na primeira entrevista após ter se tornado alvo do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva por causa do patamar dos juros, o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, disse que uma mudança da meta de inflação teria como "efeito prático a perda de flexibilidade". Entrevistado do programa Roda Viva, da TV Cultura, Campos Neto defendeu um "aperfeiçoamento" no sistema de metas, mas descartou um aumento.

E mais:

Política: AGU pede que 54 radicais e 3 empresas paguem R$ 20,7 milhões por atos

Economia: Bolsa Família terá revisão do cadastro de 5 mi

Internacional: China diz que 10 balões dos EUA violaram seu espaço aéreo em 2022

Metrópole: Brasil tem quase 3 milhões de armas em mãos privadas, mostram estudos