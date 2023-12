'Notícia No Seu Tempo': SP eleva nota de crédito do País e cita reforma tributária

No podcast 'Notícia No Seu Tempo', confira em áudio as principais notícias da edição impressa do jornal 'O Estado de S.Paulo' desta quarta-feira (20/12/2023):

Influenciada pela aprovação da reforma tributária, a agência de classificação de risco S&P Global Ratings elevou a nota de crédito soberano do Brasil de BB- para BB, o que deixou o País a dois degraus do grau de investimento perdido em 2015, durante o governo Dilma Rousseff. Já a perspectiva para o novo rating do Brasil foi mantida em "estável". Neste ponto, a S&P ainda cita um cenário de "progresso lento" na gestão dos desequilíbrios fiscais e uma perspectiva fraca para o crescimento econômico. A classificação de risco (rating) soberano é a nota dada por instituições especializadas em análise de crédito a um país emissor de dívida. Essas agências avaliam a capacidade de o país honrar os pagamentos de sua dívida. O grau de investimento é uma espécie de selo de bom pagador, que dá mais segurança aos investidores.

Economia: LDO passa com embate de Poderes por protagonismo nos gastos

Metrópole: Alteração na proposta libera prédio mais alto em miolo de bairro

Política: Lula vincula vitórias eleitorais à 'sorte' do País: 'A gente não deveria sair mais'

Internacional: Vulcão lança magma a 120 metros de altura na Islândia

Esportes: Fábio Carille recebe a missão de reconstruir o Santos