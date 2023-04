'Notícia No Seu Tempo': STF abre brecha à volta de verba sindical com votos de Gilmar e Barroso

No podcast 'Notícia No Seu Tempo', confira em áudio as principais notícias da edição impressa do jornal 'O Estado de S. Paulo' desta sexta-feira (21/04/2023):

O decano do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, mudou de entendimento, seguiu proposta de Luís Roberto Barroso e votou a favor da cobrança da contribuição assistencial de trabalhadores não sindicalizados. Caso a maioria dos integrantes do STF siga esse voto, o governo poderá ser poupado de discutir no Congresso um dos pontos mais sensíveis da reforma trabalhista de Michel Temer (MDB).

E mais:

Política: MST dobra exigências, vai a Haddad e pede dinheiro

Economia: Após ameaça de taxação, Shein anuncia parceria com empresas do País

Metrópole: Biden promete R$ 2,5 bi para o Fundo Amazônia, 10 vezes mais que o previsto

Internacional: Crise política eleva pressão sobre superministro da Economia

Esportes: Cuca assina contrato até o fim do ano e substitui Lázaro

Caderno 2: Kiss, Scorpions e Deep Purple agitam SP em festival de rock