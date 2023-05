'Notícia No Seu Tempo': Sul concentra inquéritos da PF sobre atos antidemocráticos

No podcast 'Notícia No Seu Tempo', confira em áudio as principais notícias da edição impressa do jornal 'O Estado de S. Paulo' desta segunda-feira (22/05/2023):

A Região Sul concentra a maior parte dos inquéritos abertos no País para apurar atos antidemocráticos. Dados da Polícia Federal obtidos por meio da Lei de Acesso à Informação mostram o mapa das investigações, com Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina na liderança do número de investigados. Nos dois primeiros meses deste ano, a aplicação da Lei do Estado Democrático de Direito já superou 2022. Foram 326 casos, ante 68 no ano passado.

E mais:

Internacional: Lula critica Rússia, mas não se reúne com Zelenski

Política: Contra o TSE, oposição ressuscita proposta de CPI

Economia: Inflação e juro alto derrubam em 18% a lucratividade das empresas na Bolsa

Metrópole: Mais Médicos pode pagar até R$ 1 mi em 4 anos

Esportes: Vini Jr. critica La Liga e diz que vai até o fim contra os racistas