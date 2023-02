'Notícia No Seu Tempo': 'Supercomissão' vai gerir verba herdada do orçamento secreto

No podcast 'Notícia No Seu Tempo', confira em áudio as principais notícias da edição impressa do jornal 'O Estado de S. Paulo' desta terça-feira (07/02/2023):

O orçamento secreto foi extinto pelo STF, mas o Congresso encontrou novo mecanismo para manter controle sobre as verbas federais. Antes, parlamentares direcionavam recursos para seus redutos eleitorais. Agora, o dinheiro será apadrinhado por comissões temáticas do Legislativo. Em 2023, apenas uma comissão concentrará o poder de decidir o destino da maior parte dessa cifra: a de Desenvolvimento Regional e Turismo do Senado. O comando da comissão será definido nos próximos dias.

E mais:

Política: Lula retoma 'nós contra eles' e vê 'revolta de ricos' em atos golpistas

Economia: Presidente volta a atacar BC; queda do juro vai atrasar, prevê o mercado

Metrópole: Nº de médicos é recorde, mas faltam profissionais em vários locais do País

Internacional: Terremoto deixa milhares de mortos na Turquia e na Síria