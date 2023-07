'Notícia No Seu Tempo': Supersalários custam por ano R$ 3,9 bi aos cofres públicos

No podcast 'Notícia No Seu Tempo', confira em áudio as principais notícias da edição impressa do jornal 'O Estado de S.Paulo' desta segunda-feira (17/07/2023):

A casta de servidores públicos que ganham acima do teto do funcionalismo - hoje de R$ 41,6 mil mensais - custa R$ 3,9 bilhões por ano aos cofres da União, dos Estados e dos municípios. No ano passado, 25,3 mil pessoas faziam parte desse grupo seleto, o equivalente a 0,23% dos servidores estatutários (aprovados em concurso e com estabilidade no cargo). O levantamento foi realizado pelo Centro de Liderança Pública (CLP), com base na Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios de 2022, quando o limite salarial era de R$ 39,3 mil. Embora o número de funcionários beneficiados seja pequeno, em relação ao total de empregados do setor público, o gasto supera o orçamento do Ministério do Meio Ambiente, de R$ 3,5 bilhões.

E mais:

Política: Auditoria da gestão Tarcísio aponta desvios em estradas de tucanos

Metrópole: Com queda do dólar, busca por intercâmbio no exterior cresce 60%

Internacional: Putin vira alvo de sua própria máquina de fake news na Rússia

Esportes: Alcaraz destrona Djokovic e acelera troca do bastão na elite do tênis

Caderno 2: Exposição celebra os 150 anos de Santos Dumont