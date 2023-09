'Notícia No Seu Tempo': Supremo julga que houve tentativa de golpe e condena primeiros réus a penas altas

No podcast 'Notícia No Seu Tempo', confira em áudio as principais notícias da edição impressa do jornal 'O Estado de S.Paulo' desta sexta-feira (15/09/2023):

Os três primeiros réus julgados pelo 8 de Janeiro foram condenados ontem pelo STF por golpe de Estado e abolição violenta do estado democrático de direito, entre outros crimes denunciados pela Procuradoria-Geral da República. Foram as primeiras sentenças da história do País por esses crimes, incluídos no Código Penal em 2021. Aécio Lúcio Costa Pereira, de 51 anos, e Matheus Lima de Carvalho Lázaro, de 24 anos, foram sentenciados a 17 anos de reclusão. A Thiago de Assis Mathar, de 43 anos, coube uma pena de 14 anos. Eles terão ainda de pagar multas. A discussão sobre a ocorrência de crime de golpe de Estado opôs o relator, Alexandre de Moraes, ao revisor, Kassio Nunes Marques, e ao ministro André Mendonça. A maioria dos ministros apoiou o entendimento jurídico de Moraes, de que os réus cometeram crimes praticados por multidão, em que não é necessário individualizar condutas.

E mais:

Política: Projeto aprovado encurta pena a candidatos inelegíveis

Economia: Novo PAC pode empacar em falta de mão de obra qualificada

Internacional: Ucrânia adota nova estratégia e ataca Crimeia para minar logística russa

Metrópole: Contra desmate do Cerrado, governo quer novas áreas de conservação

Esportes: Brasil só tem Ederson entre os melhores do mundo

Caderno 2: Almodóvar resgata amor entre caubóis em novo curta