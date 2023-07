'Notícia No Seu Tempo': Tarcísio reúne críticos da reforma tributária e ganha peso na votação

No podcast 'Notícia No Seu Tempo', confira em áudio as principais notícias da edição impressa do jornal 'O Estado de S.Paulo' desta terça-feira (04/07/2023):

Na reta final das negociações para a votação da reforma tributária, o governador de SP, Tarcísio de Freitas (Republicanos), desembarca hoje em Brasília para tentar alterar pontos do texto do relator na Câmara, Aguinaldo Ribeiro (PP-PB). Ambos se reuniram durante quatro horas, no sábado. Entre os pontos que o governador de SP quer mudar estão a divisão do bilionário Fundo de Desenvolvimento Social a ser bancado pela União e a configuração e as atribuições do chamado Conselho Federativo, órgão que será o responsável pela arrecadação do Imposto sobre Bens e Serviços (IBS).

Política: 'Petistas do Centrão' se aliam aos interesses de Lira no governo Lula

Internacional: Israel faz maior operação militar na Cisjordânia em 20 anos

Metrópole: Crise na Venezuela faz população de Roraima ter a maior alta do Brasil

Esportes: Auxiliar ataca, CBF responde e Palmeiras parte para guerra