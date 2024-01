'Notícia No Seu Tempo': TCE vê indício de irregularidade em 88% das cidades paulistas

No podcast 'Notícia No Seu Tempo', confira em áudio as principais notícias da edição impressa do jornal 'O Estado de S.Paulo' desta terça-feira (16/01/2024):

Alertas emitidos pelo Tribunal de Contas do Estado no final de 2023 apontam que 567 dos 644 municípios de SP apresentaram indícios de irregularidades na gestão orçamentária e precisam de providências para ajustar o caixa público e evitar problemas fiscais. Os avisos apontam para os gestores sobre falta de investimento regular em saúde e educação, gastos excessivos, arrecadação abaixo do previsto e necessidade de ajuste fiscal. Um dos principais problemas é a despesa superar em 95% a receita corrente. O descumprimento da Lei de Responsabilidade Fiscal pode levar o prefeito a responder por improbidade administrativa e ficar inelegível. Entre os 10 maiores municípios paulistas, a pior situação é de São José dos Campos, segundo relatório do TCE. A prefeitura não se manifestou.

E mais:

Metrópole: Registro de chuva forte cresce desde 2010 no Rio; Castro vê 'novo normal'

Economia: Governo prepara benefícios para produção de carros elétricos

Internacional: Trump diz que retorno à Casa Branca o ajudará a se vingar de seus inimigos

Esportes: Messi, oito vezes o maior do mundo