'Notícia No Seu Tempo': Tebet avalia que IBGE tem baixo peso político e aceita Pochmann

No podcast 'Notícia No Seu Tempo', confira em áudio as principais notícias da edição impressa do jornal 'O Estado de S.Paulo' desta sexta-feira (28/07/2023):

Por entender que o órgão tem pouco peso político, a ministra Simone Tebet (Planejamento e Orçamento) não se opôs à indicação do economista Marcio Pochmann para a presidência do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), um pedido do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Aliados da ministra no MDB, quando informados da intenção do presidente, há 15 dias, também avaliaram que Tebet não deveria resistir ao desejo do Palácio do Planalto. Professor da Unicamp, Pochmann presidiu o Ipea no segundo governo Lula, em gestão marcada por acusações de aparelhamento político. Sua indicação desagradou a boa parte dos apoiadores de Tebet na campanha em 2022 e foi mal recebida por parte de servidores do IBGE. Eles apoiam Cimar Azeredo, o atual presidente que conduziu o Censo num momento de turbulência e de verba reduzida.

E mais:

Política: Ao liberar royalties, TRF-1 acatou 'teses' de condenado por estelionato

Economia: Para zerar fila, INSS paga o dobro do salário

Metrópole: Brasil tem 1,32 milhão de quilombolas e só 12,6% vivem em territórios oficiais

Internacional: Putin promete enviar 50 mil toneladas de grãos para países africanos aliados

Caderno 2: Mostra vai além do Rei do Blues para tornar BB King ainda maior