'Notícia No Seu Tempo': Tecnologia e tema ambiental vão afetar 23% dos empregos

No podcast 'Notícia No Seu Tempo', confira em áudio as principais notícias da edição impressa do jornal 'O Estado de S. Paulo' desta segunda-feira (01/05/2023):

O avanço acelerado da tecnologia e as novas demandas ambientais provocarão uma grande transformação no mercado de trabalho. Um estudo do Fórum Econômico Mundial feito em 45 países, incluindo o Brasil, calcula que 23% dos postos de trabalho serão modificados até 2027. A previsão é que 69 milhões de empregos sejam criados e 83 milhões desapareçam. Entre as profissões que mais crescerão estão especialistas em inteligência artificial, inteligência de negócios, segurança da informação, sustentabilidade e transição energética. Mas o mercado demandará um nível educacional maior.

E mais:

Economia: Lula anuncia mínimo de R$ 1.320 e aumento da faixa de isenção do IR

Política: Centrais ganham espaço e agem por concessões legislativas e tributárias

Metrópole: Sedentarismo pode ter mais impacto na obesidade do que má alimentação

Internacional: Santiago Peña é eleito no Paraguai e discutirá revisão de acordo de Itaipu

Esportes: Cruzeiro usa Wallace e conquista o título da Superliga