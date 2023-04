'Notícia No Seu Tempo': Tesouro Direto deve servir de garantia de aluguel a 'vaquinha'

No podcast 'Notícia No Seu Tempo', confira em áudio as principais notícias da edição impressa do jornal 'O Estado de S. Paulo' desta quinta-feira (27/04/2023):

O governo quer popularizar o Tesouro Direto e, para isso, prepara uma série de medidas para possível lançamento em julho. De acordo com o secretário do Tesouro Nacional, Rogério Ceron, a ideia é que títulos públicos, que podem ser adquiridos a partir de R$ 30, sejam usados em garantias de financiamento e como caução de aluguel, por exemplo. Também está previsto o lançamento de papéis para produtos específicos, como os de estímulo à educação, cartões-presente e até "vaquinhas". Além disso, o título poderá ser usado como diferencial para empresas reterem profissionais por meio de contrapartida à aplicação em títulos destinados aos filhos dos empregados. "A ideia é popularizar muito mesmo o Tesouro Direto, e queremos que todas as crianças tenham um cadastro no programa", afirmou Ceron.

E mais:

Economia: Liminar do Supremo trava decisão favorável ao governo no STJ

Política: Bolsonaro atribui vídeo contra eleição a efeito de medicamento

Metrópole: Papa permite pela primeira vez que mulheres votem em reunião de bispos

Internacional: Em crise com Congresso, presidente da Colômbia troca 7 dos 19 ministros