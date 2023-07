'Notícia No Seu Tempo': TJ de Goiás expande regalias e juízes têm salário de R$ 170 mil

No podcast 'Notícia No Seu Tempo', confira em áudio as principais notícias da edição impressa do jornal 'O Estado de S.Paulo' desta segunda-feira (03/07/2023):

Apesar do limite constitucional de R$ 41,6 mil, os juízes goianos recebem mais de R$ 170 mil líquidos por mês por causa de penduricalhos e regras específicas do Estado. O valor equivale a quatro vezes a remuneração de um ministro do Supremo Tribunal Federal (STF). Os magistrados do Tribunal de Justiça de Goiás (TJ-GO) são os mais bem pagos do País. O procurador-geral da República, Augusto Aras, ajuizou uma ação direta de inconstitucionalidade (ADI) no Supremo para derrubar as regras de Goiás. São questionadas cinco leis do Estado que expandem regalias para o Executivo e para os tribunais. O Tribunal de Justiça goiano tem 450 juízes com remuneração média de R$ 78,5 mil - cerca de 200 receberam mais de R$ 100 mil em maio. Procurado, o TJ-GO disse cumprir "rigorosamente a lei".

Economia: Lira adianta reunião com líderes para tentar votar reforma tributária até 6ª

Política: Nunes passa a checar obras e tenta assumir papel de 'fiscal da cidade'

Internacional: China atrai ex-repúblicas soviéticas para ocupar espaço de EUA e Rússia

Metrópole: Europa deve ter recorde de calor com o El Niño