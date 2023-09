'Notícia No Seu Tempo': Toffoli extrapolou limite no caso Odebrecht, dizem procuradores

No podcast 'Notícia No Seu Tempo', confira em áudio as principais notícias da edição impressa do jornal 'O Estado de S.Paulo' desta terça-feira (12/09/2023):

A decisão do ministro do STF Dias Toffoli de anular todas as provas do acordo de leniência da Odebrecht "extrapolou os limites legais", na visão da Associação Nacional de Procuradores da República (ANPR). Na semana passada, em despacho com críticas à atuação de procuradores e da Vara da Justiça Federal comandada pelo então juiz Sérgio Moro, Toffoli anulou as principais provas sobre pagamentos de propina pela Odebrecht para políticos. E ainda pediu que fossem instaurados processos contra os investigadores da Lava Jato. Ontem, a ANPR preparava recurso ao STF em que ataca aspectos técnicos da decisão por temer que outros processos sejam afetados pelo despacho de Toffoli. Para a entidade, o processo julgado de maneira isolada não poderia avançar em questões disciplinares.

E mais:

Internacional: Lula questiona adesão do País ao TPI, que seu governo tentou fortalecer

Economia: Secretário de Fazenda de São Paulo defende regra de transição de dez anos para a reforma tributária

Metrópole: Hospitais dizem ter R$ 2,3 bi atrasados para receber de planos de saúde

Esportes: Fifa bane 3 jogadores e torna mundial punição de brasileiros